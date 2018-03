Familie zwarte man wil gerechtigheid

De familie van Stephon Clark, de zwarte man die vorige week gedood werd in Sacramento omdat de politie zijn iPhone zag als wapen, heeft gisteren een emotionele toespraak gehouden. “Waarom schoten jullie twintig keer? Waarom gebruikten jullie geen taser?”, klinkt het bij zijn grootmoeder. “Wij willen gerechtigheid.”

Vorige week schoten agenten in de Amerikaanse stad Sacramento een ongewapende zwarte man dood. Ze dachten dat de 22-jarige Stephon een wapen vasthad, maar het bleek een iPhone te zijn. De politie was ter plaatse gekomen omdat een verdachte meerdere autoruiten had ingeslagen en zich dan in een tuin had verborgen.

Op de vrijgegeven beelden van bodycams was te zien hoe twee agenten het vuur openen zonder zich als politiemensen kenbaar te maken. De agenten dachten een wapen te hebben gezien, maar dat bleek later dus niet het geval.

"Waarom?"

Na het incident braken in Sacramento verschillende protesten uit. De familie van Stephon Clark vraagt nu in een emotionele oproep om gerechtigheid. “Waarom hebben jullie geen taser gebruikt? Waarom hebben jullie geen honden gestuurd?", klinkt het bij de grootmoeder. "Maar de dood van Stephon mag niet nutteloos zijn. Wij willen gerechtigheid.”

