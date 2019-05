De Britse euroscepticus Nigel Farage heeft zijn stem uitgebracht voor de Europese verkiezingen. Dat vindt hij "complete nonsens". "Hopelijk wordt ik het kortstzittende parlementslid ooit", klinkt het. Zijn 'Brexit Party' doet het alleszins goed in de peilingen.

Op de definitieve resultaten is het nog wachten tot zondagavond. Men verwacht dat de Conservatieve partij van premier Theresa May het slecht zal doen. Er wordt dan ook gefluisterd dat May zelf zal aftreden.