Europa verbiedt elektrisch vissen

Het Europees parlement verbiedt elektrisch pulsvissen. Dat is een techniek waarbij netten net boven de zeebodem gaan en vissen doen opspringen met elektrische pulsen. De bodem wordt dus niet meer omgewoeld met zware netten en kettingen. Volgens experts is dat beter voor met milieu, ook al omdat er minder bijvangst is. Maar het Europees parlement denkt er anders over.

Traditioneel gevist wordt er gevist met gewone netten en zware kettingen en katrollen. Bij pulsvissen is dat anders. Daar zijn geen zware kettingen die de bodem omwoelen maar lichtere netten boven het zand die stroompulsen uitsturen. Milieuvriendelijker maar de techniek is té efficient volgens het Europees Parlement waardoor er op de Noordzee momenteel teveel vis gevangen wordt. Vooral de Nederlanders maken massaal gebruik van de techniek om bijvoorbeeld tong te vangen.

Niet enkel de zeebodem wordt minder verstoord. De stroomstoot wordt zodanig afgesteld dat alleen maar één bepaalde vissoort wordt gevangen. Weinig bijvangst dus. Bovendien zijn ook geen zware katrollen en kettingen nodig, dus minder brandstof. Net daarom betreurt de Belgische rederscentrale het verbod. Zij ziet de techniek, hetzij kleinschalig, liever wél toegelaten.

Helemaal definitief is het verbod nog niet. Het moet nog naar de Europese Raad. En ook alle Europese visserijministers moeten nog tot een akkoord komen.