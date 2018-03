EU zal 'terugslaan' bij extra taksen Trump

Als de Amerikaanse president Donald Trump doorzet met zijn plannen om de invoerheffingen op staal en aluminium op te trekken, dan gaat de Europese Unie terugslaan. Dat heeft de Europese commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, gezegd.

Trump kondigde op 1 maart aan dat hij de import van staal en aluminium uit andere landen zwaarder wil belasten. Hij beroept zich op de nationale veiligheid van de Verenigde Staten en zou de maatregel de komende dagen officieel willen maken.

Als het zo ver komt, zal de Europese Unie meteen terugslaan met hogere Europese heffingen op een reeks Amerikaanse producten. Malmström heeft al een voorlopige lijst klaar met Amerikaanse producten die een kwart duurder zullen worden als Trump voet bij stuk houdt.

Welke producten?

Welke producten Europa viseert, maakte de Europese commissaris voor Handel nog niet bekend. De lijst zal openbaar gemaakt worden zodra ze af is. Gisteren raakte bekend dat onder meer motorfietsen van Harley Davidson op de lijst zouden staan, net als bourbon-whiskey, Levi Strauss-jeans, sinaasappelsap en andere producten die gemaakt worden in staten waar bepaalde Amerikaanse politici sterk staan.

Volgens commissaris Malmström is de verwachte beslissing van Trump door economische motieven ingegeven en zouden duizenden Europese jobs geraakt kunnen worden. Ze benadrukt dat elke Europese (tegen)maatregel past in het wettelijk kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

"Voor niemand goed"

Malmström hoopt dat Trump uiteindelijk niet tot hogere importheffingen overgaat, "want handelsoorlogen kennen alleen maar verliezers". De grondoorzaak van de problemen in de staal- en aluminiumindustrie is globale overcapaciteit. En alleen via overleg kan daar iets aan gedaan worden, aldus Malmström.

