Enorme vuurbal na explosie Bologna

Bij een explosie van een tankwagen op de snelweg in het Italiaanse Bologna is minstens een dode gevallen. Eerder spraken de lokale autoriteiten en de Italiaanse media van twee dodelijke slachtoffers, maar dat cijfer werd dus herleid tot één. Er zijn ook een zestigtal gewonden, van wie er enkelen erg aan toe zijn.

Camerabeelden op de snelweg tonen hoe een tankwagen inrijdt op een andere vrachtwagen, die geladen is met auto’s. Enkele seconden later volgt een explosie met een gigantische vuurbal. De knal was zo zwaar, dat de brug waar het ongeval op gebeurde deels instortte. De ravage is enorm.

