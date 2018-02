Emotionele meeting op Witte Huis na schietpartij

Overlevenden van en familie van slachtoffers die omkwamen in schietpartijen op scholen in de VS hebben president Trump gevraagd om actie te ondernemen. “Hoeveel tieners en 6- en 7-jarigen laten we nog sterven”, zegt een moeder die in 2012 een zoon verloor op de Sandy Hook Elementary School, waar toen 26 kinderen werden doodgeschoten.

De rode draad in de verschillende pakkende getuigenissen op de bijeenkomst in het Witte Huis is dezelfde: ‘Dit mag nooit meer gebeuren, we moeten het nu oplossen.’

Leerkrachten bewapenen

Opvallend was dat Trump zei te overwegen dat dat sommige leerkrachten in een school wapens zouden dragen. Hij wil zo leerlingen beschermen bij een aanslag zoals die van vorige week in een middelbare school in Florida waarbij zeventien doden vielen.

De leerkrachten zouden hun wapen discreet moeten dragen en zouden een speciale opleiding krijgen, zegt Trump. Zijn communicatie is evenwel niet van die aard dat het erop lijkt dat al een beslissing is genomen over het omstreden idee. "Uiteraard zou dit enkel gelden voor leerkrachten die met een wapen kunnen omgaan."