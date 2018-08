Emotionele laatste groet aan John McCain

In de Amerikaanse staat Arizona is een laatste groet gebracht aan John McCain, oorlogsheld en gerenommeerd Republikein. Voor zijn familie en vrienden was het emotioneel afscheid, zijn dochter Meghan en vrouw Cindy barstten alletwee in tranen uit toen ze de kist aanraakten.

Omstreeks 10 uur (18 uur onze tijd) werd zijn kist met een politie-escorte naar de Capitol Rotundo in Phoenix gebracht. Daar volgde een ceremonie waarbij familie en vrienden hulde brachten aan de 81-jarige senator, die afgelopen zaterdag aan hersenkanker overleed.

McCains vrouw Cindy, zijn dochter Meghan en verschillende collega’s namen deel aan de ceremonie. Ook de komende dagen worden er nog verschillende plechtigheden georganiseerd in Washington D.C. en Phoenix.

Begrafenis

Vandaag wordt McCains lichaam overgevlogen naar Washington D.C. waar het nog een dag in het Capitool zal liggen alvorens hij zaterdag begraven wordt in de ‘National Cathedral’.