In de kathedraal van Palermo is afscheid genomen van de negen leden van dezelfde Italiaanse familie die om het leven kwamen bij de overstromingen vorige week. Meer dan duizend mensen verzamelden voor de ceremonie.

De familie was allemaal samen in hetzelfde huis in Casteldaccia toen een rivier overstroomde door hevige regenval. De negen verdronken, onder hen twee kinderen van drie en een jaar oud.

Enkel de vader en een van zijn dochters konden ontsnappen.

