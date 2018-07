IS eist aanslag Tadzjikistan op

De vier buitenlandse toeristen die gisteren in het zuiden van Tadzjikistan stierven nadat ze op de fiets door een auto werden aangereden, zijn het slachtoffer geworden van een aanslag. Dat heeft de politie meegedeeld. Islamitische Staat eiste in de loop van de avond de aanslag op via haar persagentschap Amaq.

Zoals wel vaker geeft de groep geen bewijs om haar claim te ondersteunen. "De aanvallers waren soldaten van Islamitische Staat en hebben gehoor gegeven aan de opdracht om burgers van de 'coalitielanden' aan te vallen", klinkt het in een mededeling.

Amateurbeelden die de ronde doen op sociale media lijken wel aan te tonen dat er kwaad op zet in het spel is. Op de beelden van slechte kwaliteit is te zien hoe ogenschijnlijk verschillende personen en voertuigen verspreid liggen over de weg en hoe één wagen met opzet een persoon op de grond aanrijdt.

Met opzet

Volgens de plaatselijke ordediensten waren de vier fietsers het slachtoffer van een aanval van gewapende mannen. Over de precieze motieven van de daders bestaat nog geen duidelijkheid.

"We onderzoeken alle mogelijkheden", zegt minister van Binnenlandse Zaken Ramazon Hamro Rahimzoda. De verdachten "hadden messen en vuurwapens bij zich", zegt de minister nog.

Messteken

Zeker één van de toeristen werd met een mes verwond. De politie had gisteren één verdachte aangehouden. Twee andere verdachten "die verzet hadden geboden", werden gedood bij een actie van de politie. Drie anderen zijn nog op de vlucht, zegt Rahimzoda.

Nederlander

Bij de aanval kwamen twee Amerikanen, een Zwitser en een Nederlander om het leven. Drie andere fietsers raakten gewond. Het incident deed zich voor in de regio Danghara, zowat 150 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Doesjanbe.