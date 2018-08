Eerste slachtoffers Genua begraven

De eerste slachtoffers van de ingestorte brug in het Italiaanse Genua zijn gisteren begraven. Vier vrienden reden afgelopen dinsdag in hun Volkswagen Golf over de Morandibrug toen die instortte. Ze kwamen daarbij allemaal om het leven. Honderden mensen kwamen hun steun betuigen aan hun families.

Een staatsbegrafenis wou de familie van de slachtoffers niet. Ze zijn boos op de Italiaanse regering. Volgens een vader van een van de slachtoffers “zorgde de staat niet genoeg voor haar burgers”. Vanmiddag om 11.30 uur worden nog 14 van de 38 slachtoffers begraven.

Bij het instorten van de Morandibrug kwamen zeker 38 mensen om het leven. Er wordt nog altijd gezocht naar een vijftal vermisten.

