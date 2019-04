Eerste openlijk homoseksuele presidentskandidaat in VS

De Democraat Pete Buttigieg heeft officieel zijn kandidatuur voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen aangekondigd. Buttigieg, burgemeester van de stad South Bend in Indiana en voormalig militair, is de eerste presidentskandidaat die openlijk homo is.

De 37-jarige Democraat uitte tijdens een kiesbijeenkomst kritiek op huidig president Donald Trump door te stellen dat hij een ander verhaal wil brengen dan "Make America Great Again", een verwijzing naar Trumps campagneslogan. "Ze doen de onmogelijke belofte dat we zouden kunnen terugkeren naar een lang vervlogen tijd die nooit zo fantastisch was als ze doen uitschijnen", hekelde Buttigieg. Hij legt in de marge van zijn kandidatuur vooral de nadruk op zijn christelijke geloof en zijn seksuele identiteit.

Alles samen hebben nu al 18 Democraten aangekondigd dat ze een gooi willen doen naar het Witte Huis. Zo krijgt Buttigieg onder meer concurrentie van grote namen als Bernie Sanders en Beto O'Rourke. De dertiger lanceerde op 23 januari al een verkennend comité en kondigde enkele dagen geleden nog aan dat zijn team op één trimester tijd al 7 miljoen dollar inzamelde, maar officieel had hij zich nog geen kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van november 2020.