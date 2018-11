Eerste moslima's ooit verkozen in Congres

Rashida Tlaib en Ilhan Omar zijn de eerste twee moslima’s ooit die in het Amerikaanse Congres zullen zetelen. De twee werden respectievelijk verkozen in Michigan en Minnesota, twee staten in het centrum van de VS.

Ilhan Omar schrijft daarnaast ook nog geschiedenis als de eerste Amerikaanse van Somalische origine die verkozen wordt. Ze kwam meer dan twintig jaar geleden aan in de VS als vluchtelinge.

Tlaib is de dochter van Palestijne immigranten. Ze is een openlijke tegenstander van Donald Trump. Zo werd ze twee jaar geleden nog gearresteerd op een rally van Trump in Detroit.