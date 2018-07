Het ziekenhuis waar de Thaise voetballertjes verblijven, heeft beelden vrijgegeven van de jongen op hun ziekenhuisbed. Daarop is te zien hoe ze naar de camera zwaaien. De twaalf jongens en hun coach liggen sinds gisteren in het ziekenhuis, nadat ze gered werden uit een grot. Ze moeten er nog een week blijven, nadien beslist een dokter of ze naar huis mogen.