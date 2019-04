Eerste beelden van Braziliaanse expeditie naar geïsoleerde inheemse stam vrijgegeven

De Braziliaanse overheidsdienst voor de bescherming van de inheemse bevolking Funai heeft beelden vrijgegeven van hun geslaagde expeditie naar een geïsoleerde inheemse stam in het Amazonewoud.

De groep bereikte vorige maand de Korubo stam die zich in de afgelegen Javiravallei bevindt. De Korubo liggen al even in de clinch met een andere stam, de Matis. De voorbije vijf jaar zouden er bij confrontaties zo al zeventien doden gevallen zijn. Het doel van de expeditie was dan ook het geweld tussen de twee stammen te verminderen.

De expeditie was de grootste van zijn soort in meer dan twee decennia. Ze bestond uit dertig personen, onder wie leden van de Korubo en andere inheemse groepen. Alle Korubo-leden werden medisch gecontroleerd en gevaccineerd. Allen bleken gezond, op een man met malaria na.