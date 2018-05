"Een waar bloedbad dreigt in Gaza"

Er hangt een zeer gespannen sfeer op de grens tussen Gaza en Israël, en de situatie dreigt helemaal te ontsporen. “Als straks tienduizenden mensen verzamelen, die vervolgens het hek op de grens bestormen, dreigt het hier uit te monden in een waar bloedbad”, zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers vanuit Gaza.

Aanleiding voor de rellen is de nieuwe Amerikaanse ambassade die in Jeruzalem wordt geopend. De locatie van die ambassade in Israël is al decennialang een balanceeract voor Amerikaanse president.

Onpartijdig

Israël beschouwt Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar een VN-resolutie voorziet dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad zou worden van een ooit op te richten staat Palestina. De meeste landen hebben daarom hun Israëlische ambassade in Tel Aviv gevestigd om niet partijdig te zijn.

Tienduizenden

Donald Trump schuwt de controverse niet en hakte enkele maanden geleden de knoop door. Vandaag, op de zeventigste verjaardag van de staat Israël, wordt de kersverse ambassade geopend, en dat tot grote woede van de Palestijnen in Gaza.

“In de ochtend zijn al tientallen jongeren hier beginnen verzamelen, en ze provoceren de Israëlische militairen door met stenen te gooien”, legt Ramaekers uit. Later op de dag dreigen er rellen: er worden namelijk tienduizenden mensen verwacht. “Het is afwachten hoe de dag hier zal evolueren, maar de woede is aanwezig in Gaza”, sluit Ramaekers af.

