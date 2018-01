Eedaflegging Trump exact 1 jaar geleden

Het is vandaag precies één jaar geleden dat Donald Trump de eed aflegde als 45ste president van de Verenigde Staten. Een reality tv-ster van zeventig jaar zonder enige politieke ervaring bekleedt vanaf dan het hoogste politieke ambt in Amerika. En opvallend: in dat ene jaar stuurde Trump meer dan 2.600 tweets.

Donald Trump raakte het afgelopen jaar vooral bekend als de president die er een redelijk controversiële stijl op nahoudt. Zo begon zijn eerste jaar als president van de Verenigde Staten meteen met een flagrante leugen over de opkomst van de eedaflegging.

Volgens Trump waren meer dan een miljoen mensen aanwezig op zijn inauguratie en later nam ook zijn voormalige woordvoerder Sean Spicer het woord ‘historisch’ in de mond. Nooit eerder waren zoveel mensen op een eedaflegging afgekomen, klonk het. Alleen bleek achteraf dat er “alternatieve feiten” waren meegedeeld.

Erfenis slopen

De eerste dagen wou Trump ook meteen laten zien dat hij vaart ging zetten achter zijn verkiezingsbeloftes. Hij ondertekende het ene uitvoeringsbesluit na het andere om de erfenis van zijn voorganger Barack Obama te slopen.

Na slechts één week tijd voerde hij het controversieel inreisverbod in voor inwoners uit zeven moslimlanden. Afgelopen zomer nam Trump ook een ander drastisch besluit: de Verenigde Staten besloten om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Eind vorig jaar voerde Trump ook de grootste belastinghervorming door in dertig jaar tijd. De belofte om Obamacare af te schaffen, blijft voorlopig zonder succes.

Gespannen relaties

Daarnaast dreef de nieuwe Amerikaanse president in zijn eerste jaar ook verschillende relaties op de spits. Door het voortdurende spierballengerol met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ging de relatie tussen de VS en het communistische regime sterk achteruit.

Maar ook binnen zijn eigen Witte Huis rommelde het. Verschillende personeelsleden stapten op of vlogen de deur uit, zoals bijvoorbeeld zijn veiligheidsadviseur Michael Flynn en de FBI-directeur James Comey. Daarnaast schopte Trump ook verschillende mensen tegen de schenen via zijn favoriete medium Twitter. In het eerste jaar van zijn ambtstermijn verstuurde de Amerikaanse president maar liefst meer dan 2.600 tweets.