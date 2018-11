Duizenden mensen vluchten voor bosbranden in Californië

In Californië zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor bosbranden. Volgens de Amerikaanse zender CNN zijn er ook mensen gewond geraakt, met name brandweerlui. Reuters citeert een sheriff die het heeft over "mogelijk dodelijke slachtoffers".

Het vuur ontstond in de buurt van het stadje Chico, in het noorden van de Amerikaanse staat. Op enkele uren tijd breidden de vlammen zich volgens de brandweer uit over een gebied van meer dan 70 vierkante kilometer. Vicegouverneur Gavin Newsom riep voor 'Butte County' de noodtoestand uit. Op die manier kan er snel hulp worden vrijgemaakt. Honderden gebouwen zouden er al vernield zijn.

In het westen van de VS is het nog altijd erg warm en droog, wat de kans op branden verhoogt. Ook de voorbije zomer woedden er al meerdere natuurbranden, onder meer in het gebied rond het Yosemite nationaal park.