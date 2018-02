Duizenden houden wake in Florida

In Parkland in de Amerikaanse staat Florida zijn gisteren duizenden mensen samengekomen om de slachtoffers van de schietpartij op een school gisteren te herdenken. Daarbij klonk de roep om nieuwe wapenwetten steeds luider.

“We hebben nood aan verkozenen die de moed hebben om slimme wapenwetten door te duwen”, zegt een emotionele vrouw op de wake.

Een 19-jarige jongeman is op zijn voormalige middelbare school binnengevallen en heeft daar 17 mensen doodgeschoten. Het is de tweede dodelijkste schietpartij op een school ooit in de VS.

Bekijk ook: