Duits 'kruisboogdrama' blijft vooralsnog mysterie

“Hij leefde in een duistere wereld. Torsten W. (53) had de macht over vier vrouwen die hij vernederde. Nu zijn ze allemaal dood.” De Duitse krant Bild loopt voorop als het gaat om berichtgeving rond het bizarre mysterie van de vijf ‘kruisboogdoden’, waarbij één man en vier vrouwen dood zijn teruggevonden. De Duitse politie geeft voorlopig weinig vrij over het mogelijke motief van de moorden of zelfmoorden.

In ieder geval volgen internationale media nu ook de zaak die voor een deel speelt in het slaperige stadje Wittingen, niet ver van Hannover. En die begon met een lugubere ontdekking, 650 kilometer verderop, in een hotel in Passau aan de grens met Oostenrijk.

De ingrediënten van het mysterie zijn inmiddels Netflix-waardig: een middeleeuws wapen, vier doden - een man en vier vrouwen - en (nog) geen motief voor hun dood. “Het gebruik van kruisbogen als wapen is buitengewoon zeldzaam”, stelde Walter Feiler, woordvoerder van de openbare aanklager in Passau. “Je ziet ze alleen op middeleeuwse markten.

Bizar

Bild is met man en macht gedoken in de op zijn minst bizarre wereld van de overleden Torsten W., die volgens de krant gefascineerd was door middeleeuwse attributen en een speciale belangstelling had voor bloedige mise-en-scènes. Althans, dat concludeert de krant uit beelden van W.’s winkel van middeleeuwse spullen (schilden, zwaarden, maliënkolders) en hoe hij daarin zijn modepoppen aankleedde.

Of beter: niet aankleedde. Prominent op de toonbank van de zaak in Hachenburg, nabij Bonn, zat een pop waarvan het topje was gescheurd, blauw koord om de armen en een been, hondenkettingen om de nek en zwarte kousen. Wat de fantasie zorgwekkend maakt is dat de pop ruimhartig met bloedrode verf is besmeurd, alsof die is gemarteld.

Problemen

politie probeert met dit soort bijzonderheden in het achterhoofd een link te leggen tussen de dood van deze Torsten W, de vrouwen Kersen E. (33) en Farina C. (30) die alle drie werden gevonden in een hotelletje in Passau. En de later in Wittingen gevonden Carina U. (19) en Gertrud C. (35). Allemaal met kruisboogpijlen in het hart.

Kersten E. en Farina C. waren geregistreerd als lesbisch stel. Carina U. was als minderjarige van huis weggelopen en ‘sloot zich aan’ bij de vrouwen. Gertrud C. was een onderwijzeres in Wittingen. De laatste maanden zou ze wegens een burn-out niet meer hebben gewerkt. Een moeder van een van haar leerlingen meldt dat haar gedrag grillig kon zijn. “Op school was ze open en aardig. Kwam je haar op straat tegen dan zei ze de kinderen niet eens gedag.”

Ook van de andere vrouwen komt een beeld naar voren dat ze labiel waren en problemen hadden. “Ze zochten de hulp van W. omdat ze het leven niet aankonden”, schrijft Bild. De verhuurder van de boerderij waar W. enige tijd met hen woonde schetst een beeld van de relatie. “Hij communiceerde met de vrouwen door bevelen. Hun lichaamstaal was toewijding; hoofd omlaag. Híj gaf bevelen.”

Als W. vond dat er onkruid gewied moest worden gingen de vrouwen meteen aan de slag, aldus de verhuurder - die geen argwaan had toen Torsten W. het best dure huurcontract tekende. Hij deed zich voor als gediplomeerd psycholoog en zijn ‘vrouw’ Kersten E. zou arbeidsjuriste zijn geweest. Nadat het contract was getekend en de eerste en enige aanbetaling was gedaan, begon het gedonder.

Torsten W. betaalde de huur niet of onregelmatig, liet de twee lesbische vrouwen bij zich intrekken en sloeg zijn huurbaas de bril van het hoofd toen die kwam klagen over de hond van de bewoners. Uiteindelijk werd de huur opgezegd. “Ik was blij dat hij weg was”, aldus de huisbaas.

Pijlen

Aanvankelijk was niet duidelijk hoe het gezelschap om het leven was gekomen, maar inmiddels heeft de lokale politie bevestigd dat allen getroffen zijn door pijlen. Die pijlen werden vermoedelijk afgeschoten met één of meerdere kruisbogen. Wat er zich precies afspeelde in de kamer is nog niet bekend. Wel zou Kersten E. hand in hand met Torsten W. zijn gestorven. Geen van de slachtoffers had andere verwondingen dan van kruisboogpijlen. Naar verluidt was het eerste schot dus steeds in het hart, daarna zouden nog meer pijlen zijn afgeschoten in enkele slachtoffers.

Meer details worden voorlopig ook niet vrijgegeven.