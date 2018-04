Duikbootmoord: Madsen krijgt levenslang

De Deense uitvinder Peter Madsen krijgt levenslang voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall. Hoe ze precies om het leven kwam, is nog altijd niet duidelijk. Madsen blijft ontkennen dat hij haar doodde, maar hij geeft wel toe dat hij haar lichaam in stukken sneed aan boord van zijn duikboot. Hij gaat in beroep tegen zijn straf.

Over de omstandigheden van de dood van Kim Wall, blijft Madsen al het hele proces er onduidelijk. Hij bleef met klem ontkennen dat hij de journaliste vermoordde. Maar volgens het gerecht is het duidelijk dat de uitvinder de moord voorbereid had.

Mede omdat Madsen zijn verklaring voortdurend veranderde tijdens het onderzoek, wordt hij nu veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor moord, seksueel misbruik en lijkschennis. Volgens zijn advocaat kan hij alleen veroordeeld worden voor lijkschennis, de misdaad die Madsen al heeft bekend.

Aan het begin van zijn proces verklaarde Madsen namelijk dat hij de 30-jarige journaliste wel in stukken moest snijden. Hij vertelde dat ze omkwam bij een ongeluk aan boord en dat hij haar anders niet uit de duikboot kreeg.

Levenslang

Procureur Jakob Buch-Jespen vroeg maandag al een levenslange gevangenisstraf voor Madsen. In Denemarken betekent dat zestien jaar effectieve opsluiting. “Hij mag geen normale gevangenisstraf krijgen, want hij is niet normaal. Hij is gevaarlijk voor de samenleving”, zei Jespen.

Onder meer de uitzonderlijke plaats van de moord, een onderzeeër in de wateren tussen de twee buurlanden, geeft de zaak een apart karakter. Ook het feit dat de hoofdrolspelers bekende personen zijn uit de twee verschillende landen, maakt het proces uniek.

UC3 Nautilus

De journaliste werd op 10 augustus vorig jaar voor het laatst gezien in de haven van Kopenhagen, toen ze er samen met Madsen inscheepte op de UC3 Nautilus om er een reportage over de man te maken. Toen die achttien meter lange duikboot zonk, kon Madsen veilig aan land komen.

In zijn eerste verklaring beweerde de uitvinder dat hij ook Wall veilig aan land had afgezet op een eiland in het havengebied van de Deense hoofdstad, maar enkele dagen later werd de romp van de journaliste teruggevonden in een baai nabij diezelfde haven. Duikers van de Deense politie vonden nadien ook haar benen en hoofd terug.

Bekijk ook: