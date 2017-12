Druk in skigebieden door vroege sneeuw

Door de vroege sneeuw dit jaar zijn veel hotels in de skigebieden sneller volgeboekt dan de afgelopen jaren. In Oostenrijk hadden ze de afgelopen drie jaar amper sneeuw met kerst. Dit jaar is het dus een goeie zaak voor de hoteluitbaters, ook voor de Vlamingen die een hotel of bed en breakfast uitbaten in die skigebieden.

Veel mensen wachten met boeken tot er sneeuw valt, dit jaar ligt die er veel vroeger dan andere jaren. Terwijl er vorig jaar met kerst geen vlok sneeuw lag in het dal, ligt er nu een dik pak sinds begin november.

Verschillende Vlamingen die een hotel of bed en breakfast uitbaten in de skigebieden, zijn dus tevreden met de vroege sneeuwval. Dirk Maes en zijn drie zonen en dochter hebben een hotel in Zell Am See in Oostenrijk. Vanaf volgende week zijn alle twintig kamers volgeboekt.