Op dronebeelden is voor het eerst te zien hoe zwaar het dak van de Notre-Dame in hartje Parijs beschadigd is. Na de brand van afgelopen maandag, waarbij het gehele dak en de iconische torenspits instortten, blijft de kathedraal zwartgeblakerd achter.

De heropbouw van de Notre-Dame zal niet eenvoudig zijn, maar hij mag "niet meer dan vijf jaar duren". Dat zei de Franse president Emmanuel Macron gisteren tijdens een persconferentie. Voor de heropbouw werd al zo'n 800 miljoen euro gedoneerd.