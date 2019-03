Op dronebeelden is de complete verwoesting te zien in de Amerikaanse staat Alabama, nadat die gisteren getroffen werd door twee zware tornado’s. Ook in omliggende staten, waaronder Georgia, sloeg het noodlot toe. Zeker 23 mensen kwamen om het leven en tientallen anderen zijn nog vermist.

Ook president Donald Trump betuigde zijn steun aan de slachtoffers. “Ik denk aan iedereen die getroffen is door de verwoestende tornado’s in Alabama, Georgia en de omliggende staten”, klonk het.