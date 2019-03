Dronebeelden tonen verwoestende impact van cycloon Idai in Mozambique

Dronebeelden gemaakt door de Amerikaanse zender CNN tussen de kuststad Beira en het stadje Tica illustreren de verwoestende impact van cycloon Idai in Mozambique. De Verenigde Naties hebben een oproep gedaan voor 250 miljoen euro aan noodhulp voor het zwaar getroffen land.

In Mozambique alleen al zijn er intussen al meer dan 400 doden geteld na de doortocht van de cycloon, elf dagen geleden. Het rampgebied strekt zich uit over honderden kilometers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Duizenden vierkante kilometers zijn er overstroomd.