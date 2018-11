De dodentol van de bosbranden in Californië, rond het stadje Paradise, blijft maar oplopen. Er kwamen al 56 mensen om het leven en er zijn nog altijd 130 mensen vermist. Op dronebeelden is nu ook de schade na de dodelijke bosbranden te zien. Het lijkt net een oorlogsgebied. Van een hele woonwijk blijft niets meer over, alles is verkoold en bijna iedereen is zijn huis kwijt.