Dode in Charlottesville herdacht met betoging

Het is vandaag een jaar geleden dat er een dode viel bij een betoging in Charlottesville in de Verenigde Staten. Een blanke racist reed met zijn auto in op een groep linkse betogers. De zaak zorgde voor veel commotie omdat president Trump dat racistisch geweld niet wilde veroordelen. Hij veroordeelde het geweld van beide zijden.

Een blanke jongeman reed vorig jaar aan hoge snelheid in op twee auto's die op hun beurt gekatapulteerd werden op een groep linkse betogers. Een vrouw van 32 kwam daarbij om het leven.

Nazisme

De twintigjarige dader bleek fan te zijn van Adolf Hitler en het nazisme. Hij had eerder op de dag al een betoging voor blanke extremisten bijgewoond.

Herdenking

Om de slachtoffers te herdenken van de moorddadige raid, is er vandaag – precies een jaar later – opnieuw een betoging in Charlottesville. Honderden studenten trekken door de straten. Ze vinden dat de politie en de universiteit veel te zacht zijn opgetreden bij de extreemrechtse betogers.

Kritiek op Trump

Meteen na de aanrijding veroordeelde Trump de gebeurtenissen op Twitter. Maar die reactie kreeg onmiddellijk heel wat kritiek, omdat hij nergens naar de rol van de neonazi's verwees.