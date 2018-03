Dode bij sneeuwstorm in VS

Aan de oostkust in de Verenigde Staten is de noodtoestand afgekondigd na een nieuwe sneeuwstorm. Daarbij kwam een vrouw om het leven.

Het is al de tweede sneeuwstorm op een week tijd aan de oostkust. In New York, New Jersey en Massachusetts werd zelfs de noodtoestand afgekondigd. In de staat New York is een vrouw van 88 omgekomen toen een boom op haar oprit omviel.

Door de nieuwe sneeuwval is de elektriciteit op vele plaatsen uitgevallen. Meer dan een kwart miljoen mensen zaten al zonder stroom, na de storm van vorige week. Scholen blijven er vandaag ook dicht en wie niet echt naar buiten moet krijgt de raad om binnen te blijven. Bijna 3.000 vluchten werden ook afgelast.