Dochter overleden Brits koppel: "Ouders waren in perfecte gezondheid"

“Mijn ouders gingen in perfecte gezondheid slapen en ze werden de volgende dag extreem ziek wakker.” Dat zegt Kelly Ormerod, de dochter van het Britse koppel, dat overleed in een Egyptisch hotel. Meer dan 300 toeristen werden intussen al geëvacueerd, onder hen ook achttien Belgen.

Kelly’s ouders, John en Susan Cooper, stierven onverwachts in het Egyptische hotel en ze getuigt nu over hun mysterieuze overlijden. “De dokter kwam, maar hij kon mijn vader niet in leven houden. Mijn vader stierf in de hotelkamer”, zegt Ormerod. “Mijn moeder werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar konden ze haar niet reanimeren en haar leven redden.”

Britse media gaan ervan uit dat John Cooper aan een hartstilstand is gestorven. Sommige van de Belgen die uit het hotel zijn gehaald vertoonden ook ziekteverschijnselen, vertelde Thomas Cook eerder vandaag aan VTM NIEUWS. Ook daar is niet duidelijk waar ze aan lijden.

Bekijk ook: