Dochter McCain haalt uit naar Trump op begrafenis

Een opvallend moment op de begrafenis van de Amerikaanse senator John McCain: zijn dochter sneerde naar president Trump tijdens haar toespraak. "Het Amerika van John McCain moest niet opnieuw groot gemaakt worden, Amerika was altijd al groot", zei Meghan McCain, duidelijk verwijzend naar de 'Make Amerika Great Again'-slogan van Trump. De steek naar de huidige president werd onthaald op een luid applaus.

President Trump was niet aanwezig op de begrafenis in Washington, op vraag van de familie van McCain. De twee lagen vaak in de clinch en Trump beledigde McCain meermaals. Ex-presidenten en politieke tegenstanders Barack Obama en John McCain spraken op de dienst.

Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren wel aanwezig op de uitvaartplechtigheid.