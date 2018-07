Dit zijn doopfoto's van prins Louis

Kensington Palace heeft enkele foto’s vrijgegeven van de doop van prins Louis, de jongste zoon van Kate en William. Louis werd vorige week gedoopt, hij is twee maanden oud.

De foto’s werden gemaakt in Clarence House, een van de residenties van het hof. Op de familiefoto staan de drie kinderen van Kate & William: George, Charlotte en Louis. Ook Prins Charles, Camilla, Harry en Meghan en de ouders van Kate pronken op de familiefoto.

The Duke and Duchess of Cambridge have released four official photographs to mark the christening of Prince Louis on Monday 9th July.



The photographs were taken by Matt Holyoak at Clarence House, following Prince Louis's christening. pic.twitter.com/v6mN6QDgrr