Dit zijn de slachtoffers van Florida

Bij de schietpartij in een school in de Amerikaanse staat Florida vielen zeventien doden. Onder hen ook een voetbalcoach, die zijn leven heeft gegeven om andere leerlingen te beschermen. De politie heeft nog geen volledige lijst vrijgegeven omdat nog niet alle familieleden ingelicht zijn.

Jamie Guttenberg, een van de zeventien dodelijke slachtoffers van de schietpartij, was een studente aan Douglas High. Haar broer Jesse zat ook op de school, maar overleefde de schietpartij.

Een ander slachtoffer is de veerjarige Martin Duque. Zijn broer bevestigde vanochtend zijn dood. “Woorden kunnen mijn pijn niet beschrijven. Ik hou van mijn broer Martin, je zal gemist worden. Ik weet dat je op een betere plek bent.”

Helden

Aaron Feis, de voetbalcoach van de school, wordt “een reddende engel” en “een held” genoemd. Feis stond plots oog in oog met de schutter en nam leerlingen in bescherming. Hij ving kogels voor hen op en redde zo hun levens met het zijne. Hij is overleden in het ziekenhuis. Hij laat een vrouw en een dochter achter.

“Een atletiekleraar en een bewaker hebben onmiddellijk gereageerd. Jammer genoeg hebben die twee helden hun leven gegeven voor onze kinderen”, zegt schooldirecteur Robert Runcie. “Zo hebben ze mogelijk voorkomen dat dit nog een ergere tragedie zou zijn dan het al is.”

Op sociale media circuleren nog foto's van vermisten. Familieleden gaan er wanhopig op zoek naar informatie.