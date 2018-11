Dit zijn de opmerkelijke verkozenen in de VS

Bij al die nieuwe verkozenen zijn er toch nogal wat opmerkelijke kandidaten. Opmerkelijke want historische "eerste keren" voor het Amerikaanse parlement. En er zijn oude getrouwen wiens positie onder druk stond, maar die toch kunnen blijven zitten.

De Democrate Alexandria Ocasio-Cortez is verkozen in New York. Met haar 29 jaar wordt ze het jongste parlementslid in de Amerikaanse geschiedenis.

Homoseksueel

Ted Polis, ook een democraat, is dan weer de eerste openlijk homoseksuele gouverneur in de VS. Hij wordt de gouverneur van Colorado.

Deb Halaand is dan weer één van de twee Democraten met Indiaanse roots die samen met Sharice Davids voor de Democraten in het Huis van Afgevaardigden zal zetelen.

En met Ilhan Omar en Rashida Tlaib sturen de Democraten twee moslima's naar het Huis van Afgevaardigden, de eerste ooit.