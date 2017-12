Dit was het jaar van Barcelona

Voor de tweede reportage van onze eindejaarsreeks 'Dit was 2017' gaan we naar Barcelona. De favoriete citytripbestemming van de Vlamingen beleeft een dramatisch jaar. Eerst was er die aanslag op de Ramblas in augustus, waarbij zestien doden vielen. En nadien was er de strijd rond Catalaanse onafhankelijkheid.

De Vlaming Mark Meessen woont en werkt al tien jaar in Barcelona als stadsgids. Hij heeft de stad dit jaar scherp zien veranderen. “Dat ze dit hebben uitgekozen, het hart van Barcelona. Voor mij als Barcelonees raakt u dat in het hart.”