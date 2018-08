Dit was basiskamp van verdachte in zaak-Nicky Verstappen

De laatste gekende plaats waar de voortvluchtige Nederlander Jos Brech verbleef, is een verlaten chalet op de Col Sainte-Marie in de Franse Vogezen. “Het is de ideale plek als je niet gevonden wil worden”, zegt een Franse journalist.

De chalet kan je enkel bereiken via een onverharde weg en een steile bergpas. Bovendien zijn de bossen een ideale omgeving als je niet gevonden wil worden. “Het Vogezenmassief is heel uitgestrekt, dus je kan je er gemakkelijk verbergen. Er zijn overal chalets in de heuvels en het is ver van de bewoonde wereld. Je kan je echt verbergen en onzichtbaar blijven voor de meeste mensen”, zegt de Franse journalist Vivien Montag.

Jos Brech wordt internationaal gezocht als de dader van de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen. Na twintig jaar is de man ontmaskerd door zijn DNA. Dat maakte de Nederlandse politie gisteren bekend.

Lees ook: