Dit is het belang van Stephen Hawking

“Stephen Hawking is een voorbeeld voor alle wetenschappers.” Dat zegt astronome aan de KU Leuven en de UA, Katrien Kolenberg in de studio van VTM NIEUWS. En dat is volgens haar op alle vlakken: als wetenschapper, als symbool en als mens.

Hawking staat bekend als de man die wetenschap begrijpelijk kon maken voor iedereen. “Wetenschap moet dichter bij het publiek gebracht worden”, zegt Kolenberg. “Vragen over de kosmos zijn vragen die leven. Als iemand die zo’n complexe vragen kon beantwoorden ze ook nog eens dichter bij de mensen kon brengen via humor, dan is hij een voorbeeld voor alle wetenschappers.”

Al meer dan 55 jaar leed Hawking aan ALS, een ziekte die hem bijna vijftig jaar aan een rolstoel gekluisterd hield. “Hawking beet zich vast in een onderwerp en ondanks zijn ziekte bleef hij gaan”, zegt Kolenberg.



(Lees verder onder de video)

Wetenschappelijke erfenis

Dankzij die jarenlange inzet, laat Hawking dan ook een gigantische wetenschappelijke erfenis na. Maar waarom was zijn invloed zo groot? “Hij ging terug naar de vraag van het begin van de kosmos. De 'big bang' is volgens hem begonnen in een singulariteit, een oneindig klein punt. Het heeft dan ook geen zin je af te vragen wat er daarvoor is gebeurd, want dat punt is het begin van alles”, legt Kolenberg uit.

Daarnaast is Hawking natuurlijk ook de man van de zwarte gaten. “Dat zijn objecten met zo'n hoge dichtheid dat er zelfs geen licht doorkomt. Hij heeft aangetoond dat zo’n zwarte gaten verdampen, via de zogenaamde hawkingstraling”, gaat de astronome verder.

(Lees verder onder de video)

"Hij heeft een weg gebaand"

En net omwille van zijn baanbrekende theorieën op verschillende vlakken van de wetenschap, was hij baanbrekend, vindt Kolenberg. “Door zo op die fenomenen te focussen, heeft hij een nieuwe weg gebaand om de kosmos te begrijpen. Enerzijds zijn er theorieën om het heelal te begrijpen, zoals de relativiteit van Einstein, en anderzijds heb je de kwantummechanica die fenomenen op heel kleine schaal onderzoekt. Hawking heeft die twee samengebracht.”