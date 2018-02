Dit doet Duterte met 'criminele luxewagens'

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft tientallen inbeslaggenomen luxewagens laten vernietigen door bulldozers. Het is Dutertes zoveelste ‘stunt’ in de oorlog tegen criminelen in zijn land.

De douane heeft vorig jaar voor bijna drie miljoen dollar aan gesmokkelde wagens in beslaggenomen. Duterte voert sinds zijn aantreden in 2016 een bloederige oorlog tegen drugsdealers en andere criminelen.

Hij schuwt in zijn strijd de schunnige woorden of provocerende acties niet. Dit keer laat hij tientallen wagens van de merken Porsche, Mercedes, Jaguar en Corvette vernielen door een platwals. De duurste wagens waren zelfs 115.000 euro waard.