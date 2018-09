Dit doet cycloon met boten in Griekenland

Cycloon Zorba heeft op verschillende plaatsen in Griekenland stortvloeden veroorzaakt, en dat leverde taferelen op. Een ooggetuige plaatste op sociale media een video uit het havendorpje Kato Almiri, waar hoge golven hard inbeukten op twee boten en ze zelfs op de kade slingerden.

Zorba is de Griekse eilanden en kust gisteren beginnen teisteren. In totaal zijn drie mensen nu vermist. Hulpdiensten in Griekenland kregen al meer dan 1.300 oproepen om hulp, zowel bij evacuaties als bij het verwijderen van omgevallen bomen of geklemde wagens.