De Italiaanse brandweer heeft beelden vrijgegeven van een bos dat helemaal verwoest is door de stormen van afgelopen week in Italië.

De video die gemaakt werd met een drone toont hoe duizenden bomen in Belluno in de regio Veneto ontworteld zijn.

Het noodweer heeft over heel Italië grote schade toegebracht. In totaal kwamen al zeker 27 mensen om het leven: 15 in het noordoosten van het land, en 12 in Sicilië in zware overstromingen.