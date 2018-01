Is dit de hoop van de Democraten?

Joe Patrick Kennedy, de kleinzoon van Robert Kennedy, kreeg de eer om wederwoord te bieden op de State of The Union van Amerikaans president Trump. Joe Patrick is de kleinzoon van Robert Kennedy, de minister van Justitie die in 1968 werd vermoord toen hij campagne voerde voor het Witte Huis.

Joe Patrick wordt gezien als de 'coming man' bij de Democraten. Zonder de naam van Trump één keer in de mond te nemen, brak Congreslid Joe Patrick Kennedy het beleid van de Amerikaanse president af. Joe Kennedy de derde is 37 jaar en afkomstig uit de staat Massachusetts. Hij behaalde zijn diploma van advocaat op Harvard Law School.

Zware erfenis

De gelijkenis met zijn grootvader Robert Kennedy is treffend. Robert was een jongere broer van John Kennedy die vijf jaar eerder al werd vermoord. Een zware erfenis om dragen, maar met zijn speech waagde Joe Kennedy zich gisteren voor het eerst op het nationale voorplan.