Directeur bewapent leerlingen met stenen

In de Amerikaanse staat Pennsylvania besliste de schooldirecteur van Blue Mountain High School dat er in elk klaslokaal een emmer met stenen moet staan. In het geval van een schietpartij kunnen de leerlingen die stenen gebruiken om hun aanvaller te belagen.

Na de recente schietpartijen op scholen in de VS, laait het debat over de wapenwetgeving hoog op. Niet iedereen is te vinden voor de massale bewapening van leerkrachten, ook David Helsel niet. De schooldirecteur kwam daarom aanzetten met een geheel eigen plan. In elk klaslokaal staat een emmer van 19 liter, gevuld met stenen, die de leerlingen dan naar hun belager kunnen werpen.

Rivierstenen

Ook het type stenen heeft de directeur zelf gekozen. Volgens hem zijn rivierstenen uiterst geschikt “omdat ze goed in de hand passen en je er hard mee kan werpen”. De schooldirecteur zegt dat de leerlingen zo schade kunnen aanrichten bij een mogelijke belager en hem op die manier kunnen afleiden.

Schiettraining

Hoewel het wettelijk toegelaten is om leerkrachten te bewapenen – al het schoolpersoneel kreeg hiervoor al schiettraining - wil Helsel hen absoluut geen vuurwapens geven in de klaslokalen. Volgens hem moeten de rivierstenen voldoende zijn als laatste redmiddel.