Deze robot geeft les én kan dansen

Elias is de nieuwe taalleerkracht op een school in het zuiden van Finland. Hij heeft een eindeloos geduld, zal een leerling zich nooit slecht doen voelen, en danst zelfs Gangnam Style. Alsof dat nog niet genoeg was, Elias is op de koop toe een robot.

Elias is een Finse uitvinding en spreekt 23 talen. Hij is in staat om te praten met de leerlingen en oefeningen met hen te maken. Hij kan al snel de verschillende niveaus van de leerlingen doorgronden en geeft op basis daarvan individuele feedback aan de leerkracht.

Die zijn dan ook zeer blij met Elias, en zien hem als een handig leermiddel. De robot wordt nu voor een jaar ingezet in de school.

Al vinden de kinderen Elias een topleerkracht, toch heeft hij nog wat moeite om de orde in het klaslokaal te bewaren.