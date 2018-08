Deze man overleefde instorting Genua

Bij de instorting van het viaduct in Genua zijn al zeker 37 doden gevallen. Tientallen auto’s vielen van de brug in het ravijn. Zo ook de auto van deze man, die het als bij wonder nog kan navertellen.

“Er was een luid gerommel en ik vloog weg”, getuigt de man die anoniem wenst te blijven. “Ik vloog ongeveer tien meter ver, raakte een muur en dat was het.”

De man was gehavend maar zijn verwonding vielen al bij al nog mee. De hulpdiensten in Genua zijn dag en nacht op zoek naar overlevenden tussen het puin.