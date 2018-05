Deze eenden pakken buxusmot aan

Ook in Nederland krijgen tuiniers grijs haar van de buxusmot, maar een tuinaannemer heeft er een natuurlijke manier gevonden om ze te bestrijden. Hij ontdekte dat de Indische loopeenden erg verlekkerd zijn op de rupsen van de buxusmot.

De loopeend kan makkelijk bij de struiken, want het dier is ruim een halve meter groot. Normaal eten ze wormen en slakken, maar dus ook buxusmotten. Die pikken ze razendsnel weg.

Natuurlijk alternatief

Maar het heeft wel enige tijd geduurd voor ze de rupsen konden smaken. “We hebben ze drie uurtjes met rust moeten laten. Terwijl we koffie zaten te drinken, waren ze toch langzaam in de haag aan het pulken. Op een gegeven zagen we ze gewoon een rups uit de haag trekken en toen wisten we genoeg”, vertelt tuinaannemer Jeroen Laven.

Chemische bestrijding leek voorlopig de enige oplossing tegen de buxusmot, maar dit natuurlijke alternatief is intussen al meer dan twee miljoen keer bekeken op Facebook. Jeroen kreeg al 300 aanvragen om eenden in te zetten.

Handen vol

En die zullen hun handen vol hebben met het bestrijden van de buxusmot. Bij ons werd ze amper zes jaar geleden voor de eerste keer opgemerkt in Antwerpen, maar nu vreet ze in heel Vlaanderen buxushagen kaal.

In bovenstaande reportage zitten ook beelden van viro productions.