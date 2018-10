Derde Franse bijen stierf vorige winter

Afgelopen winter is een derde van de bijen in Frankrijk gestorven. Dat blijkt uit een rapport dat de overheid heeft gepubliceerd. De Franse Unie van Imkers (UNAF) maakt zich veel zorgen.

“Dit gaat enkel over een periode van vier maanden. Normaal gezien zien we zo’n percentage over een heel jaar”, klinkt het.

Volgens de imkers is het sterftecijfer te wijten aan pesticiden die giftig zijn voor de bijen.

In september verbood de Franse regering al het gebruik van neonicotinoïden, maar volgens de imkers is er meer nodig.