Na drie jaar rouwen om het verlies van vrouw en zoon bij de terreuraanslag in Nice is ook bij Tahar Mejri (42) het leven langzaam uitgedoofd. De treurende echtgenoot en vader kon de rug niet meer rechten en is afgelopen woensdag overleden, zo melden Franse media. De aanslag heeft alzo nog een 87ste slachtoffer geëist.