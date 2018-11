De kilo zoals we die kennen verdwijnt

De kilogram is niet meer. Als laatste van alle metrische eenheden krijgt de kilo nu ook een update. In plaats van gelijk te worden gesteld aan een fysiek object, zal nu een constante uit de natuur als standaard dienen.

Tot nu gold een metalen cilinder ter grootte van een golfbal als voorbeeld voor alle meters ter wereld. Die werd in 1875 gekozen en wordt bewaard in een kluis in een Parijse kelder. In de loop der jaren is het gewicht van die cilinder te veel veranderd, omdat er stukjes metaal zijn verloren gegaan in die tijd.

Wetenschap

Daarom hebben wetenschappers de kilo nu ‘berekend’. Dat gebeurde aan de hand van Kibble-weegschaal, die via elektrische en mechanische metingen, een exacte constante voor een kilogram berekende.

Meter

Vergelijk het met een meter. In 1875 werd een stalen balk gekozen die vanaf toen symbool zou staan voor 1 meter. Nu is de meter berekend op basis van de snelheid van het licht en de afstand die het licht in een bepaalde tijd aflegt.

De kilogram is de laatste van zeven metrische eenheden die ‘gemoderniseerd’ wordt. Nu vrijdag stemt een panel van meer dan zeventig wetenschappers over de maatregel. De impact op ons dagelijks leven zal miniem zijn. Het is dus niet zo dat we nu ineens meer of minder vlees zullen krijgen voor een kilo gehakt.