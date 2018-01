De Croo in Davos: "Facebook op de agenda"

Op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos liggen voor het eerst ook digitale platformen zoals Facebook onder vuur. “Er zijn te veel vragen over wat er met onze data gebeurt die deze giganten massaal verzamelen”, zegt minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) aan VTM NIEUWS.

Het is de eerste keer dat de grote internetplatformen op het economische event onder vuur liggen, zegt De Croo, die in Davos aanwezig is. “Zij beschikken over een gigantische hoeveelheid gegevens van de mensen. Er zijn veel vragen over wat daar precies mee gebeurt.”

Zo worden de gegevens volgens De Croo bijvoorbeeld aangewend om de democratie te ondermijnen. “De gegevens worden misbruikt door organisaties en zelfs landen die onze democratie willen stabiliseren.”

Ruimte voor overleg

De digitale platformen zoals bijvoorbeeld Facebook staan wel open voor overleg, klinkt het verder nog. “Ze spreken er heel open over. Ze zeggen dat ze begrijpen dat er een probleem is, maar ze willen samen naar oplossingen zoeken.”