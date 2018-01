Dag 2 in Davos: Belgisch hoogtepunt

In Davos in Zwitserland was het vandaag de tweede dag van het Wereld Economisch Forum, met verschillende topontmoetingen. Koning Filip liep vanmorgen eerst de Spaanse koning Felipe tegen het lijf, ze begroetten elkaar, voordat de koning een gesprek had met de Chinees Jack Ma, de topman van de online-winkel Alibaba. Ze spraken over artificiële intelligentie en over mogelijke investeringen van Alibaba in België. Vanavond vindt het hoogtepunt voor de Belgische delegatie plaats: de Belgian Power Reception.

Koning Filip en Koningin Mathilde zijn de eregasten, maar er zijn ook tal van Belgische en buitenlandse zakenlui en investeerders. Om een glas te drinken en te luisteren naar speeches van premier Charles Michel en Vlaams minister president Geert Bourgeois.