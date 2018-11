Daarom zijn gouverneurs in VS belangrijk

De Amerikanen stemden bij de midterms niet alleen voor afgevaardigden voor het Amerikaanse Congres, maar ook voor gouverneurs, per staat. De Democraten boeken vooruitgang, maar hebben er nog wel steeds minder dan de Republikeinen. Gouverneurs gaan bij de verkiezingen van 2020 indirect een grote rol spelen.

In 2020 is er een nieuwe volkstelling. De kiesdistricten worden dan heringedeeld en daar spelen gouverneurs een belangrijke rol in. Zij kunnen op die manier namelijk bepalen welke kiezers in welke districten komen te zitten en zo indirect dus ook welke partij in dat district een grotere kans maakt om te winnen.