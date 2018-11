Daarom hebben Midterms ook impact op Trump

Morgen trekken de Amerikanen naar de stembus voor de ‘Midterms’ of tussentijdse parlementsverkiezingen. Hoewel er geen nieuwe president gekozen wordt, zullen de resultaten ook een impact hebben op president Donald Trump.

Zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat heeft Trumps partij, de Republikeinen, een meerderheid. De kans dat die morgen doorbroken wordt, is volgens sommige peilingen bijzonder groot. Als de Democraten winnen, kunnen ze eender wie dagvaarden en onderzoeken beginnen naar bijvoorbeeld Trumps financiën. In het meest extreme geval kan de partij zelfs een poging tot impeachment of afzetting doen, hoewel die kans heel klein is.

Met een eventuele Democratische meerderheid, zal het bestuur van Trump het hoe dan ook moeilijker krijgen. Wetten zullen minder snel gestemd worden, omdat daarvoor een goedkeuring met meerderheid van beide kamers nodig is. Dat kan, net als onder de legislatuur van ex-president Barack Obama, leiden tot een stilstand waarbij grote wetten (zoals de wapen- en abortuswet) niet goedgekeurd kunnen worden.

Lees ook: 2 jaar president: dit waren Trumps hoogtepunten